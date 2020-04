Sicilia, nasconde pistola sotto auto in sosta: arrestato 26enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto un uomo per il reato di porto e detenzione di arma clandestina.



Durante un servizio di controllo del territorio notturno nel quartiere Kalsa i militari dell’Arma hanno notato un giovane che alla loro vista tentava di disfarsi di qualcosa gettandola sotto un’autovettura in sosta.

I carabinieri hanno subito identificato il giovane in C.f.p., 26enne palermitano e sotto la vettura hanno rinvenuto una pistola sprovvista di matricola, completa di caricatore con due proiettili cal. 7,65 e pronta a fare fuoco. L’uomo ha riferito di averla acquistata al mercato Ballarò.

L’arma è stata sottoposta a sequestro e l’uomo tratto in arresto.

L’autorità giudiziaria ha disposto la traduzione presso la casa circondariale “Lorusso” di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida.