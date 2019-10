Sicilia, neonato in fin di vita: salvato dall’aeronautica militare

Connect on Linked in

Un lavoro praticamente perfetto quello posto in essere da parte degli uomini appartenenti al 31° Stormo di Ciampino nei giorni scorsi.

In seguito ad una richiesta partita dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, in cui si richiedeva l’immediato intervento di una squadra pronta a trasportare una neonata di soli 3 giorni in fin di vita e ricoverata presso il nosocomio etneo, la macchina militare si sarebbe immediatamente messa in moto mettendo a disposizione il Falcon 900.

Per garantire un monitoraggio costante delle funzioni vitali della piccola durante tutto il trasporto, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare avrebbe dapprima effettuato uno scalo a Genova per prelevare un’equipe medica dell’Ospedale Gaslini per poi recarsi a Catania ed imbarcare la bimba insieme ai genitori ed atterrare infine nel capoluogo ligure circa un’ora dopo.