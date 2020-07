Sicilia, neonato muore dopo il parto: procura apre inchiesta

Print This Post

In seguito alla morte di un povero bambino immediatamente dopo il parto la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo di inchiesta.

Il tutto sarebbe avvenuto a Cefalù dove una coppia originaria di San Giovanni Gemini aveva deciso di far nascere il proprio bimbo. Stando all’accusa 3 medici del posto, finiti sotto inchiesta per interruzione colposa di gravidanza, avrebbero rinviato il parto nonostante un periodo di oltre quaranta settimane di gestazione che avrebbe così finito con l far nascere morta la povera creatura dal peso di quattro chili e mezzo.

Ad esaminare il caso sono stati nominati 4 consulenti che dovranno accertare le modalità ed i protocolli utilizzate dai sanitari indagati.