Sicilia, non esibisce l’assicurazione: vigili gli fanno la multa ma il giudice gliela annulla

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il giudice di pace di Palermo ha annullato una contravvenzione di 400 euro fatta a un’automobilista che aveva violato i limiti di velocità ed era risultato scoperto di copertura assicurativa.

A quanto pare, il conducente del veicolo aveva regolarmente pagato la multa ricevuta, ma non si era recato presso la centrale della polizia municipale a mostrare il proprio tagliando assicurativo dimostrando così di avere effettivamente una polizza per il proprio mezzo.

In seguito alla sua omissione, il conducente aveva così ricevuto un’ulteriore multa per violazione dell’articolo 180 del codice della strada facendo scattare il ricorso in tribunale. Da un’attenta analisi delle carte, il giudice di pace palermitano ha dunque deliberato a favore del conducente, dichiarando che le forze dell’ordine potevano agevolmente accertarsi dell’esistenza della copertura assicurativa consultando il pubblico registro a cui la stessa polizia municipale è collegata telematicamente gravando così a carico del cittadino l’obbligo di andare fisicamente a produrre un documento facilmente reperibile, il quale genera inutili contenziosi e viola il principio di efficienza e di celerità dell’azione amministrativa e quello della leale collaborazione tra Stato e cittadino.

Di conseguenza quindi, è stato sancito che le forze dell’ordine in generale hanno l’obbligo di verificare autonomamente l’esistenza di un documento di circolazione di cui l’automobilista risulti sprovvisto nel corso di un controllo e non possono sanzionare chi, nonostante la richiesta, non si presenti poi fisicamente a esibirlo.

DI Pietro Geremia