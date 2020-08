Nella giornata di ieri il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì ha annunciato un nuovo caso di positività al coronavirus.

Si tratterebbe di un giovane del posto che si sarebbe posto al tampone dopo aver perso il senso del gusto e dell’olfatto, chiari sintomi da Covid, che sarebbe dunque stato risultato positivo.

“Sono già stati disposti i tamponi per le persone con cui il giovane ha avuto i rapporti più stretti ed è in corso l’indagine epidemiologica di prassi per risalire ai luoghi e alle persone frequentate più da vicino” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Cassì.