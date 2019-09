Sicilia, non paga l’affitto da 3 anni: 34enne viene cacciato e minaccia proprietario di piazzare bombe

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato un 34enne del luogo per i reati di estorsione e atti persecutori.

Stando a quanto emerso dalle indagini l’uomo aveva preso una casa in affitto da un 81enne non pagando però per ben 3 anni il canone dovuto. Alla richiesta dell’anziano proprietario di lasciare l’appartamento per evidente morosità, il 34enne avrebbe iniziato dapprima a inveirgli pesantemente contro per poi minacciarlo mimando il gesto di tagliargli la gola e affermando, in preda alla rabbia, di piazzare delle bombe nel palazzo.

Solo l’intervento dei militari ha posto fine al terribile clima di odio e terrore instaurato dal farabutto i quali l’avrebbero portato in caserma e successivamente trasferito presso il carcere di piazza Lanza di Catania su disposizione dell’autorità giudiziaria.