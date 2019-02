Sicilia, non si ferma all’alt dei carabinieri e scatta l’inseguimento: arrestato 28enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della Stazione di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, hanno arrestato un 28enne di Castellana Sicula per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

A quanto pare il giovane, a bordo della propria Fiat Panda, non solo non si sarebbe fermato all’alt intimato di carabinieri in prossimità di uno svincolo della A19, ma avrebbe addirittura forzato il posto di blocco innescando così un inseguimento con le forze dell’ordine, terminato poco dopo.

Dopo averlo bloccato e ammanettato, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare riuscendo così a trovare un coltello a scatto di ben 16 cm addosso al passeggero di 20 anni di nazionalità ghanese che stato dunque denunciato in stato di libertà per “porto abusivo di arma”.

Di Pietro Geremia