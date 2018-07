Sicilia, “Non toccarmi sono un imprenditore”: arrestato falsario di carte di identità

Connect on Linked in

Pirandello soleva dire che ciascuno di noi porta una maschera a seconda di chi abbiamo di fronte e, forse, D.G., 44enne di Casalnuovo di Napoli deve aver preso alla lettera il pirandelliano pensiero.

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Gravina di Catania infatti hanno arrestato il 44enne con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’uomo era stato notato dai militari mentre si aggirava furtivamente nei pressi della filiale del Banco Popolare Siciliano di Via Marconi a Gravina di Catania. Notando le forze dell’ordine, il 44enne ha iniziato a far trapelare un certo nervosismo che ha così indotto gli uomini dell’arma a fermarlo perquisirlo trovandogli addosso una carta di identità in cui aveva apposto la propria foto e trascritto delle false generalità, reinventandosi come un sedicente imprenditore di Sorrento.

In seguito alla perquisizione, il presunto imprenditore è stato portato in caserma e rinchiuso in camera di sicurezza in attesa del procedimento per direttissima.

Di Pietro Geremia