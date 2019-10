Sicilia, operazione antidroga “Take and Go”: 10 gli arresti

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri

di Palermo hanno arrestato 10 persone, di cui 3 minorenni, con l’accusa a vario

titolo di spaccio e detenzione di stupefacenti.

L’operazione, denominata “Take and go”, avrebbe permesso ai militari appartenenti alla stazione San Filippo Neri di ricostruire per filo e per segno i ruoli coperti dai componenti di una vera e propria organizzazione volta allo spaccio di hashish allo Zen 2.

Stando a quanto emerso dunque, vi era un collegamento diretto tra Palermo ed Agrigento in cui la vendita della stessa sostanza stupefacente avveniva tra le palazzine site in via Senocrate al numero 13 e 15 nella città della Valle dei Templi non solo con l’ausilio di alcune “vedette” pronte ad avvisare sull’arrivo delle forze dell’ordine ma anche in presenza di bambini e sempre in posti diversi.

Una volta terminate le indagini i militari sarebbero riusciti

a sequestrare ben 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana oltre a

segnalare alla prefettura 41 assuntori di sostanze stupefacenti ed arrestare in

flagrante 7 persone.