Sicilia, Operazione Capodanno Sicuro: sequestrati 1400 articoli contraffatti

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla della compagnia di Mazara del Vallo hanno sequestrato oltre 1400 articoli tra decorazioni natalizie, giocattoli per bambini e prodotti etnici di varia natura, in quanto privi delle etichette contenenti le informazioni minime obbligatorie e in lingua italiana.

L’operazione, avventa con il supporto specialistico dei colleghi del NAS di Palermo, fa parte di una serie di controlli finalizzati alla prevenzione della vendita di articoli per il Capodanno pericolosi, e di artifizi pirotecnici non conformi alla normativa di settore.

In particolare sono stati passati al setaccio vari negozi, tra i quali la maggior parte appartenenti a imprenditori cinesi, dove i militari sono dunque riusciti a scovare giochi, luci per addobbare gli alberi di Natale e giochi pirotecnici privi del marchio di garanzia CE e delle informazioni minime in termini di istruzioni d’uso e precauzioni per un valore di circa 3 mila euro.

Di Pietro Geremia