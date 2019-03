Sicilia, operazione “Ugbo”: arrestati 4 nigeriani per tratta di persone e prostituzione minorile

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di Stato hanno arrestato 4 nigeriani con l’accusa in concorso con altri soggetti attualmente non individuati, di tratta di persone, induzione e sfruttamento alla prostituzione.

L’inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha avuto inizio in seguito alle dichiarazioni rese da una minorenne nigeriana sbarcata a Catania nel 2016 la quale ha raccontato alle autorità di essere stata reclutata con la promessa di un falso lavoro per poi essere sottoposta al rito esoterico ju-ju ed essere in seguito avviata alla prostituzione.

Solo un solerte lavoro di indagine da parte dei poliziotti catanesi ha permesso dunque di ricostruire le storie di altre giovani nigeriane, costrette a prostituirsi per un corrispettivo mensile pari a circa 100 euro, riuscendo così a catturare i colpevoli residenti in Italia.

Di Pietro Geremia