Sicilia, opportunità di lavoro per giovani under 36 e donne di ogni età

Sono ancora disponibili fondi per i contributi rivolti a giovani under 36 e donne di ogni età che vogliono avviare proprie attività imprenditoriali o ne hanno avviata una da meno di un anno.

I fondi, gestiti da Invitalia, prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili, con l’obiettivo di far nascere o crescere nuove piccole e medie imprese in Italia.

La dotazione finanziaria per “Nuove imprese a tasso zero” è di circa 150 milioni di euro e le agevolazioni saranno concesse fino all’esaurimento dei fondi. Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.

Sono finanziabili le iniziative per:

Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli

Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

Commercio di beni e servizi

Turismo.

La domanda all’incentivo si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia e per avviare la richiesta è necessario:

registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario

accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare

possedere (anche dopo l’avvio della procedura di iscrizione, ma prima della sua conclusione) una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Invitalia inoltre offre un “servizio di accompagnamento” alla presentazione della domanda, che consiste in un supporto metodologico per la compilazione del piano d’impresa (incontri “one to one” via Skype) ed è richiedibile chiamando il numero 848-886886.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione della domanda all’incentivo è possibile consultare l’apposita sezione sul sito di Invitalia