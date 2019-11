Sicilia, Orlando:”Biglietti del bus gratis per chi paga le tasse”

Connect on Linked in

Una proposta che farà felici tutti gli onesti cittadini di Palermo è arrivata nei giorni scorsi da parte del Sindaco Leoluca Orlando.

Durante un incontro con i sindacati per fare il punto sulla situazione delle società partecipate, che versano in una situazione finanziaria critica, il primo cittadino del capoluogo siciliano avrebbe lanciato un’idea all’Amat consistente nel far viaggiare gratis chi è in regola con il pagamento delle tasse comunali.

La proposta sarebbe tuttora al vaglio da parte della società che avrebbe avviato una simulazione atta a capire la fattibilità dell’iniziativa che, se messa in atto, garantirebbe il trasporto pubblico gratuito a chi paga effettivamente i servizi.