Sicilia, orrore a Paternò: avvelenati 9 cani e una volpe

Non si placano gli atti di crudeltà ai danni degli animali siciliani. Ad essere presi di mira questa volta sono stati ben nove cani e una volpe dei quali sono stati ritrovati i poveri resti da parte di un gruppo di volontari delle associazioni animaliste “Cuori Randagi” e “UPA” – uniti per gli animali. A quanto pare, sembra che ignoti abbiano abbandonato delle esche avvelenate in alcune strade di Paternò, paese sito nella piana della provincia di Catania, per l’esattezza nelle contrade San Nicolò e Costiglie. Un atto di estrema e gratuita violenza che ha dunque permesso lo sterminio di ben 10 animali e sul quale sono partite le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia