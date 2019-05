Sicilia, orrore a Trabia: cane incatenato e bruciato vivo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un atto che non merita altro se non parole di biasimo quello appena scoperto a Trabia, paese in provincia di Palermo.

A quanto pare un cane, probabilmente di razza Pit Bull, sarebbe stato dato vivo in pasto alle fiamme dopo essere stato legato a una vettura abbandonata.

A scoprire il terribile gesto, avvenuto in piena notte, sarebbero stati due ragazzini i quali, nonostante abbiano fatto una tempestiva chiamata ai soccorsi e provato a liberare il cane provocandosi ustioni alle mani, non hanno potuto fare altro che guardare il povero cucciolo ardere vivo prima del sopraggiungere della morte.

Sul posto sono poi arrivati anche i vigili di zona, Asp, Canile di Trabia e le forze dell’ordine le quali hanno avviato degli accertamenti sul proprietario, che si trova tuttora in carcere, il quale pare che fosse solito tenere l’animale legato all’auto abbandonata.