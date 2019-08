Sicilia, orrore in casa: genitori picchiavano i figli piccoli

Connect on Linked in

Un vero e proprio lager domestico quello scoperto dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania nei giorni scorsi.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei militari pare infatti che una coppia etnea, composta lui 39 anni e lei 33, avrebbero trasformato la propria dimora familiare, da sempre simbolo della sicurezza e della protezione, in una sorta di casa degli orrori in cui i figli di 3, 8 9 anni venivano costantemente picchiati per futili motivi.

A far partire gli accertamenti, in cui sono state usate delle intercettazioni audio-video, sarebbe stata una visita medica al più grande dei tre fratelli che aveva un ematoma all’occhio destro e lividi su guance, braccia e addome: un chiaro segno che qualcosa in quella casa non andava per il verso giusto.

Una volta concluse le indagini ed acquisito tutto il materiale probatorio, i bambini sono stati affidati ad una casa famiglia e la coppia di orchi è stata arrestata e posta ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni.