Sicilia, orrore in ospedale: 62enne si lancia nel vuoto e muore

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri all’ospedale Cervello di Palermo.

A quanto sembra, una donna di 62 anni, per motivi ancora sconosciuti, pare che abbia approfittato di un momento di solitudine per farla finita. Secondo le prime indiscrezioni, senza pensarci due volte, la donna si sarebbe lanciata nel vuoto dal quarto piano del nosocomio finendo il proprio “volo” e la propria esistenza sull’asfalto.

Visto le gravissime condizioni in cui versava, a nulla sono serviti gli immediati tentativi di rianimazione dei medici del pronto soccorso, i quali non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e soprattutto, in quale reparto la donna si trovasse ricoverata.

Di Pietro Geremia