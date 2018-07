Sicilia, Oscar Farinetti acquista alcuni vigneti sell’Etna

Print This Post

Oscar Farinetti ha deciso di investire in Sicilia. Il patron di Eataly ha infatti rilevato un’azienda vinicola sita sul versante nord dell’Etna comprendente ben 20 ettari di cui 6 già vitati, 5 da impiantare a vigneto, ulteriori sei coltivati ad ulivo più alcuni immobili, tra cui una villa.

A quanto pare, tale acquisizione permetterà la nascita di una nuova società vinicola che potrebbe chiamarsi Villa dei Baroni.”È da tempo che sognavo l’idea di poter fare un vino dell’Etna – ha dichiarato l’imprenditore piemontese in una intervista – È un territorio fantastico, i vini mi ricordano quelli delle Langhe e il mio nebbiolo, per quanto siano anche molto diversi. È la prima volta che investo in Sicilia“.

Di Pietro Geremia