Sicilia, palpeggiava e rapinava: preso il “terrore degli androni”

Gli uomini delle forze dell’ordine di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un uomo di 49 anni con l’accusa di rapina e molestie.

L’uomo era ormai diventato da tempo il “terrore degli androni” per via della sua attività di rapinatore alla quale in alcune occasioni osava palpeggiare le sue vittime.

Il modus operandi dell’uomo era ormai noto alle forze dell’ordine: mentre le giovani vittime tornavano a casa, questi le seguiva finché non aprivano la porta dell’androne per poi minacciarle con un taglierino, rapinarle e palpeggiarle.

Sfortuna per lui ha però voluto che in una delle sue ultime malefatte, circa 9 in totale, all’interno dell’edificio fosse presente un sistema di video sorveglianza tramite il quale gli investigatori sono facilmente riusciti a riconoscerlo e dunque a beccarlo.

Di Pietro Geremia