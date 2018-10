Sicilia, panico a scuola: bambina di 6 anni ricoverata per sospetta meningite

Print This Post

Palermo nella mattina di ieri. Un vero e proprio momento di panico ha preso piede all’interno di una scuola dinella mattina di ieri.

A quanto pare infatti in seguito allo svenimento di una bambina di 6 anni a causa di un sospetto caso di meningite, sarebbe iniziato a dilagare un caos tale tra i social network da convincere i genitori a non mandare i propri figli a scuola per paura di un focolaio.

In seguito al malore la piccola è stata immediatamente mandata dapprima all’ospedale Cervello di Palermo per poi essere trasferita presso il policlinico di Messina, dove si troverebbe ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte dei medici del nosocomio.

Di Pietro Geremia