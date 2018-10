Sicilia, panificio apre nonostante le gravi carenze igieniche: sequestrate le apparecchiature

Connect on Linked in

Non è decisamente andata giù la visita da parte dei poliziotti del Commissariato Nesima, sito in provincia di Catania, subita da un panettiere del posto.

A quanto pare, nonostante la chiusura del laboratorio di panificazione imposta da parte degli agenti di polizia insieme al personale tecnico dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP per evidenti mancanze di igiene e del rispetto della salute delle persone, lo stesso proprietario ha deciso imperterrito di continuare a lavorare invece di rimettere in sesto e sopratutto di igienizzare la stessa struttura.

A questo incredibile affronto e spregio per ogni forma di legalità e rispetto per la salute altrui, le forze dell’ordine hanno ben deciso non solo di sequestrare i macchinari e le attrezzature, ma anche di denunciare in stato di libertà l’uomo per l’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità.

Di Pietro Geremia