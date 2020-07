Sicilia, partorisce e risulta positiva al Covid: mamma e bimba stanno bene

Print This Post

Tutto è finito nel migliore dei modi per una mamma e una bimba nella giornata di ieri a Palermo.

La donna, 33 anni e di origini marocchine, si trovava al 9 mese di gravidanza quando era

giunta presso il Pronto soccorso ostetrico di Partinico da cui poi è stata trasferita in urgenza all’ospedale Ingrassia, nell’unità di Ostetricia e Ginecologia. Una volta effettuato il tampone ed essendo risultata positiva al Covid19 la 33enne è stata immediatamente ricoverata presso l’ospedale Cervello nel reparto Malattie Infettive dove, dopo aver superato il travaglio, si trova tuttora in loco insieme alla propria bimba fortunatamente entrambe in buone condizioni di salute.