Sicilia, pascola le pecore e viene schiacciato da un masso: deceduto 34enne

Una vera e propria tragedia è avvenuta a Santa Lucia del Mela, paese in provincia di Messina. Mentre si trovava al pascolo con il suo gregge, S.L., allevatore 34enne, pare che sia deceduto per via di un enorme masso staccatosi da un costone che, cogliendolo alla sprovvista, l’ha letteralmente schiacciato. Ad accorgersi dell’immane disgrazia è stato un passante il quale ha avvertito immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Di Pietro Geremia