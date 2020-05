Sicilia, paura a Siracusa: segnalato un pacco bomba, è il secondo in sette giorni

Connect on Linked in

Panico a Siracusa per un allarme bomba, il secondo in una settimana. Il pacco sospetto è stato segnalato da un residente intoro alle 19 di ieri, in via Filisto, zona nord di Siracusa.

Sul posto è arrivata la polizia che ha prevo visione di un pacco sospetto appoggiato per terra, a ridosso del muro di un’abitazione.

I poliziotti , come da procedura, hanno transennato la zona sino all’arrivo degli artificieri della polizia di Catania.

Secondo le prime indiscrezioni sembra essersi trattato di un ordigno artigianale, sarà successivamente la relazione degli artificieri a svelare la reale pericolosità dell’oggetto esplosivo.

Le indagini degli inquirenti cercheranno anche di far luce sulla possibilità di un collegamento tra i due ordigni, ricordiamo che la settimana scorsa, in via Pietro Novelli, era stato ritrovato, sul parabrezza di un’auto, un altro pacco bomba e alcuni colpi di pistola.