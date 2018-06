Sicilia, paura in strada: 2 donne precipitano con l’auto dentro una scarpata

Print This Post

Se la sono vista decisamente brutta nel primo pomeriggio di ieri due donne a bordo di una Peugeot 206.

A quanto pare infatti, sembra che l’autoveicolo, che circolava sulla vecchia strada provinciale 76 nel tratto che da Sciaccamare conduce a Ribera, per cause ancora da verificare sia andato a precipitare in una scarpata laterale che costeggia la strada.

Fortunatamente per le due donne, il pendio era profondo solo pochi metri e, per via della sua pendenza a scivolo, pare abbia attutito la caduta. Immediatamente dopo il sinistro, sul posto si sono recati i soccorritori del 118 i quali, insieme alle forze dell’ordine, hanno estratto le vittime dell’incidente, spaventate ma incolumi.

Di Pietro Geremia