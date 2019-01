Sicilia, paura in autostrada: auto si ribalta nella Catania-Palermo

Connect on Linked in

Un vero e proprio lunedì di paura quello appena trascorso. nella giornata di ieri.

A quanto pare infatti nella giornata di ieri lungo l’autostrada Catania-Palermo un’automobile si sarebbe andata a schiantare contro il guardrail per poi successivamente ribaltarsi.

In seguito al sinistro, avvenuto con precisione tra i Comuni di Bagheria e Villabate, si sono recati sul posto i soccorritori del 118 i quali hanno prestato le prime cure alla malcapitato per poi trasportallo in ambulanza presso l’ospedale Civico di Palermo per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire le dinamiche del sinistro.

Di Pietro Geremia