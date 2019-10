Sicilia, paura in carcere: detenuto aggredisce e ferisce 3 agenti

Connect on Linked in

Ancora un’aggressione ai danni degli agenti di polizia penitenziaria sarebbe avvenuta all’interno delle carceri siciliane.

A quanto pare infatti, per motivazioni che non sarebbero ancora chiare, un detenuto ospite della casa circondariale San Giuliano di Trapani avrebbe aggredito ben 3 guardie ferendole fortunatamente in maniera non grave.

Una volta calmata la situazione, gli agenti sarebbero stati immediatamente trasportati presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate dove i medici avrebbero li avrebbero rimessi in sesto fornendo tutte le cure del caso.