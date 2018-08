Sicilia, paura in centro: bimbo viene travolto da una moto

Paura nella serata di ieri a Milazzo, paese in provincia di Messina. Intorno alle 23:30, sembra infatti che un bambino in sella alla propria bici sia stato investito da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la strada nei pressi della statua della libertà. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro si trovava in via piazza della Repubblica quando avrebbe dapprima impattato con la bici con a bordo il bambino, scaraventandolo a diversi metri, e successivamente sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto. Subito sopo il sinistro, sul posto si sono recati i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato il bimbo in ospedale, che fortunatamente non verte in pericolo di vita anche se presenta numerose fratture, e soccorso il motociclista che avrebbe accusato un malore. Nel luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti della polizia per accertare le dinamiche accadute.

Di Pietro Geremia