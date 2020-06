Sicilia, paura in mare: barca finisce sugli scogli

Connect on Linked in

Poteva finire in tragedia l’incidente marittimo avvenuto nel pomeriggio di ieri sulle scogliere di piazza Europa a Catania.

Una prima imbarcazione con circa tre persone a bordo per cause ancora da comprendere sarebbe dunque andata ad incagliarsi sugli scogli presenti nelle vicinanze del Porto Rossi facendo così muovere immediatamente i soccorsi.

Sul posto si sono recati gli uomini della Capitaneria di Porto di Catania che avrebbero messo in salso i tre ma, poco dopo, sarebbe arrivata una seconda nave, venuta anch’essa in soccorso, che sarebbe invece affondata nelle immediate vicinanze della prima richiedendo così l’intervento del Nucleo Sommozzatori e della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco per eseguire delle ricerche in mare al fine di ritrovare eventuali dispersi.

In loco anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia costiera e i sanitari del 118.