Sicilia, paura in mare: battello ha avaria al motore: passeggeri rimangono appiedati

Un tranquillo weekend di paura quello appena trascorso a bordo di un battello partito da Palermo in direzione Ustica. A quanto pare infatti, La nave “Antonello da Messina”durante il suo tragitto pare che abbia subito un’avaria al motore tale da costringere il comandante, dopo aver effettuato i rilievi del caso, a tornare indietro. I passeggeri, circa 90 in tutto saliti a bordo con camion e auto, accorgendosi del cambio rotta e dei movimenti repentini e affrettati dell’equipaggio, hanno subito temuto il peggio iniziando a creare un sottile caos dello stesso traghetto, fortunatamente sedato in poco tempo con l’attracco del battello al porto di Palermo.

Di Pietro Geremia