Sicilia, paura in volo: copilota del volo Londra-Palermo si sente male e atterrano a Trapani

Una notte da paura è stata vissuta dai passeggeri di un volo aereo Ryanair nei giorni scorsi.

Durante la tratta partita da Londra con direzione Palermo, il copilota dell’aeromobile ha avuto un malore tale da causare il dirottamento del mezzo presso l’aeroporto di Trapani.

Un viaggio che, a quanto pare, sembra che fosse destinato comunque a cambiare rotta per via del forte maltempo che circondava il cielo del capoluogo e che ha causato il giro intorno allo stesso in attesa di uno sprazzo di calma che consentisse l’atterraggio. Ma proprio in quei momenti di attesa il copilota ha avvertito il malore tale da far deviare il viaggio a Trapani. In seguito all’atterraggio si è animata immediatamente la rete di emergenza aeroportuale e sanitaria portando l’uomo presso il pronto soccorso di Marsala per le verifiche delle condizioni di salute.

Per i 186 passeggeri del volo di linea invece solo un po’ di tensione iniziale e tanto stress per via del ritardo causato dalle operazioni di emergenza.

