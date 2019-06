Sicilia, paura nella notte: perde il controllo e si schianta contro palo della luce

Print This Post

Una serata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa a Catania.

Lungo la circonvallazione sita in via Andrea Doria pare che intorno alla mezzanotte sia avvenuto un incidente stradale probabilmente autonomo.

Nel dettaglio il conducente di una Renault Modus, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria utilitaria finendo così con lo schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione e riducendo il mezzo ad un cumulo di rottami.

In seguito al sinistro si sarebbero precipitati sul posto i soccorritori del 118 i quali hanno prestato le cure di rito al conducente che pare sia rimasto fortunatamente illeso. Successivamente sarebbero arrivati anche gli agenti della polizia municipale e la polizia stradale che avrebbero avviato gli accertamenti atti a chiarire le dinamiche dell’accaduto.