Sicilia, paura sulla A19: furgone esce di strada e si ribalta

Momenti di vera paura sono stati vissuti nella giornata di ieri sulla A19 nel tratto Palermo-Mazara del Vallo.

A quanto pare un furgone condotto da un 25enne, per cause ancora da chiarire, sarebbe uscito fuori dalla carreggiata arrivando addirittura a ribaltarsi.

In seguito al sinistro stradale si sono precipitati sul posto i soccorritori del 118 i quali hanno estratto dalla cabina il giovane conducente, rimasto miracolosamente illeso, trasportandolo in ambulanza presso l’ospedale per i controlli di rito.

Sul luogo del sinistro si è recata sia l’Anas, per la rimozione del veicolo, che la polizia Stradale di Trapani per effettuare i rilievi, verificare le cause dell’incidente e per regolarizzare il traffico.