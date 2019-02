Sicilia, per 20 anni lei lasciata senza cibo mentre lui si abbuffa

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Paternò, paese in provincia di Catania, hanno messo agli arresti domiciliari un 59enne per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.

Secondo quanto emerso dalle indagini, pare che la donna abbia subito un vero e proprio calvario dove, per oltre 20 anni, il marito le avrebbe inferto ogni sorta di sopruso psicofisico riducendola così ad uno stremo talmente elevato che solo la forza della disperazione l’ha spinta a denunciarlo.

Minacce, ingiurie condite da epiteti irripetibili ledenti la dignità femminile, schiaffi, pugni, calci e digiuni forzati mentre l’uomo andava a mangiare in rosticceria per poi ubriacarsi al bar: era questo ciò che la povera vittima ha dovuto subire per un interminabile ventennio di convivenza matrimoniale evasa a volte dal trasferimento della donna presso l’abitazione della madre o in delle case dati dai servizi sociali dove il marito non perdeva occasione, nemmeno in quella circostanza, di denigrarla e aggredirla.

Solo grazie alla denuncia i carabinieri hanno quindi potuto

riscontrare ogni singolo episodio permettendo dunque di comporre il quadro

indiziario a carico dell’indagato e permettere così la misura restrittiva proposta

dalla Procura Distrettuale della Repubblica.

Di Pietro Geremia