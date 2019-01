Sicilia, per gli esperti la pressione fiscale dell’isola è la più alta d’Italia

Connect on Linked in

In seguito ad una analisi portata avanti da parte degli esperti dell’ufficio statistica della Regione siciliana che hanno elaborato le informazioni della banca dati dell’Agenzia per la coesione territoriale, pare che in Sicilia la pressione fiscale in rapporto al Pil sia cresciuta in otto anni più che nel resto del Paese.

Nel dettaglio, sono stati vagliati gli anni dal 2008 al 2016 dove gli analisti hanno notato un passaggio dal 30,5 al 35,8 per cento che sarebbe scaturito dai vari risanamenti dei conti pubblici perseguito dai vari governi, con particolare rigore a partire dal 2011, che hanno dunque avuto effetti relativamente più onerosi nel Sud del Paese e in particolare in Sicilia.

Di Pietro Geremia