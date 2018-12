Sicilia, per Musumeci occorre un’unica gestione negli aeroporti di Trapani e Palermo

Connect on Linked in

Sembra il presidente della Regione Nello Musumeci abbia le idee chiare sul futuro degli aeroporti siciliani di Trapani e Palermo.

Durante la visita nello scalo di Trapani infatti, il governatore ha avanzato la proposta di creare un’unica società che gestisca gli aeroporti di Punta Raisi e Birgi: “Siamo, qui a Trapani, a soli 100 chilometri da un aeroporto internazionale.

E sappiamo che il grosso mangia il piccolo. Lo scalo di Trapani per essere competitivo deve entrare nel sistema di un aeroporto più grosso. “Per far questo – continua Musumeci – Trapani non può più rimanere ostaggio di una sola compagnia e puntare solo sui passeggeri. Lo scalo deve diventare appetibile anche per il trasporto merci”.

Di Pietro Geremia