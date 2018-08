Sicilia, per rubare un anello frattura il dito ad una anziana: catturato 40enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri dopo quasi due mesi di indagini serrate sono riusciti ad arrestare P.G, 40enne originario di Catania con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’uomo infatti, il 9 giugno scorso, per impadronirsi della fede nuziale di una donna di 74 anni non ha esitato due volte a sbatterla contro un muro ed a fratturarle la falange dell’anulare sinistro. L’episodio è avvenuto in Via Napoli, proprio mentre l’anziana, dopo aver fatto la spesa, stava per entrare all’interno della propria abitazione quando è stata raggiunta nella rampa di scale e spinta violentemente contro il muro dove il rapinatore l’ha depredata dell’anello nuziale fratturandole il dito. I carabinieri, dopo aver visionato le immagini del sistema di video sorveglianza che controllava sia la strada sia l’interno del palazzo, hanno notato anche la presenza di un complice in moto che faceva da palo, in corso di identificazione. Ad identificare il rapinatore è stata la Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo.

Di Pietro Geremia