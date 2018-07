Sicilia, percuote violentemente i genitori senza motivo: arrestato 21enne

Connect on Linked in

Un 21enne originario di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani, è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Nel dettaglio, sembra che il giovane aveva la pessima e deplorevole abitudine di picchiare violentemente i propri genitori con ingiustificata violenza e in con modalità quasi seriali.

L’indagine dei militari, dovuta grazie all’incessante azione di controllo sul territorio volta a reprimere azioni delittuose di vario genere, è partita in seguito ad una ricostruzione minuziosa dei fatti dopo l’ennesima “visita” dei genitori in ospedale per via delle percosse ricevute e si è dunque conclusa con l’arresto del 21enne il quale, al termine delle operazioni di rito, è stato condotto, in regime di arresti domiciliari, in una comunità terapeutica assistita.

Di Pietro Geremia