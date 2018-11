Print This Post

Incidente autonomo. Stava viaggiando lungo la SS 640 a bordo di un camion quando, per cause sconosciute, perde il controllo del mezzo pesante finendo per ribaltarsi.

Fortunatamente il conducente se l’è cavata solamente con una buona dose di paura, non ha subito conseguenze fisiche riuscendo ad uscire autonomamente dal mezzo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato