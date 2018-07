Sicilia, perde il lavoro e si da fuoco: grave un 52enne

Print This Post

Un gesto disperato scaturito da una serie di problemi ritenuti insormontabili.

Un 52enne originario di Siracusa è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Palermo dopo essersi dato fuoco.

A quanto pare infatti, l’uomo avrebbe compiuto l’insano gesto in seguito ad un miscuglio di problemi iniziati da una crisi coniugale e culminati dalla perdita del proprio posto di lavoro.

Secondo le indagini, il disoccupato si era recato con la sua auto nella zona di contrada Maeggio, a quindici chilometri dal capoluogo, dove si era dapprima cosparso il corpo di benzina per poi rientrare in auto e darsi fuoco. Avvolto dalle fiamme però, il panico ha preso il sopravvento facendolo scendere dalla vettura iniziando così a chiedere aiuto, che è stato prontamente dato da alcuni passanti. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 che l’hanno quindi portato presso il nosocomio palermitano dove gli è stata diagnosticata una ustione sul 90 per cento del corpo.

Di Pietro Geremia