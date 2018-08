Print This Post

Grave incidente autonomo sulla SS 115. Viaggiava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause in fase di accertamento, perde il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero.

Sul luogo sono arrivati i soccorsi del 118 che con un’ambulanza hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale di Comiso dove, per le ferite riportate, si sta penando di trasferirlo in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato