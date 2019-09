Sicilia, perde orologio da 10.000 euro in aeroporto: ritrovato dalla polizia

Print This Post

Tutto è bene quel che finisce bene. Deve aver pensato questo la turista di origini serbe che nei giorni scorsi ha perso e fortunatamente ritrovato un orologio del valore di ben 10.000 euro.

Tutto sarebbe avvenuto presso l’aeroporto internazionale di Catania dove la donna si era recata presso la sede della polizia di frontiera dichiarando come le fosse stato sottratto un orologio marca “Chopard diamonds” nel gate delle partenze.

Una volta registrata la denuncia gli agenti avrebbero immediatamente fatto partire le indagini attraverso un’attenta visione dei filmati di video sorveglianza riuscendo così a capire come la passeggera avesse smarrito il prezioso all’interno di un negozio di abbigliamento.

Le ipotesi dei poliziotti si sarebbero rivelate veritiere nella giornata successo quando, in seguito all’apertura dell’esercizio commerciale, l’orologio sarebbe stato ritrovato e riconsegnato alla legittima proprietaria che, data la situazione, aveva nel frattempo rinunciato al proprio volo in partenza per Vienna.