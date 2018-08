Sicilia, pericolo strade: Musumeci convoca vertice con Anas e Cas

Connect on Linked in

In seguito ai disastrosi eventi di Genova avvenuti alla vigilia dello scorso ferragosto che hanno messo in luce le disastrose condizioni delle infrastrutture stradali italiane, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha deciso di convocare un vertice con Anas, Cas, della Protezione Civile e i dirigenti dell’assessorato regionale alle Infrastrutture atto a vagliare lo stato di salute dei ponti, delle autostrade e della viabilità secondaria nell’isola. “I fatti di Genova – ha dichiarato Musumeci – ci impongono di effettuare un monitoraggio per avere ben chiaro la situazione in Sicilia. Già a febbraio avevo pensato di avviare questa campagna per la sicurezza dei trasporti nell’isola”.

Di Pietro Geremia