Sicilia, perseguita e minaccia l’ex compagna: arrestato 51enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla compagnia di Sant’Agata di Militello, paese in provincia di Messina, hanno arrestato un 51enne del posto per il reato di atti persecutori.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo avrebbe cominciato a perseguitare e pedinare la propria ex convivente dopo che queste aveva posto fine alla loro relazione.

La fine di un amore ormai non più corrisposto non avrebbe dato pace al 51enne il quale l’avrebbe così portato a comportamenti morbosi e pesanti non solo per la donna ma anche per i familiari di lei che si sarebbero visti anch’essi pedinare ed essere oggetti di minacce.

Solo l’intervento dei militari messinesi ha posto fine all’incubo vissuto dalla povera vittima con la raccolta del materiale probatorio che avrebbe permesso al tribunale di Patti di disporre l’arresto e la conduzione dello stalker ai domiciliari.