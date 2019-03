Sicilia, perseguita, minaccia e tenta di aggredire l’ex moglie: guai per un 47enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Pozzallo, paese in provincia di Ragusa, hanno consegnato un’ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di un uomo di 47 anni nei confronti della ex moglie.

La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Ragusa, è arrivata in seguito ad una solerte indagine portata

avanti dai militari e scattata in seguito alla querela presentata dalla donna dove

ha denunciato i numerosi e reiterati comportamenti minacciosi a suo carico

commessi dal marito e consistenti in appostamenti sotto casa, messaggi

minatori, continui tentativi di aggressione, pedinamenti fino al posto di

lavoro.

Solo grazie alla collaborazione e all’ascolto svolto da parte del Centro Anti-violenza del luogo la donna ha avuto il coraggio di confidarsi e di denunciare il proprio persecutore permettendo così alle forze dell’ordine di poter avviare tutte le indagini relative al caso che hanno quindi configurato il reato di atti persecutori confermato dal giudice per le indagini preliminari.