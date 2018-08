Sicilia, picchia la compagna e la minaccia di diffondere online video intimi: arrestato 50enne

Print This Post

Un 50 enne di Messina è stato arrestato dagli uomini della polizia di Stato con l’accusa di atti persecutori e violenza privata.

A quanto pare l’uomo in seguito a mesi di intimidazioni e molestie di ogni genere ai danni della propria ex compagna, l’avrebbe iniziata a tormentare ulteriormente praticandole contro una serie di atti di vandalismo per poi proseguire con degli appostamenti sul posto di lavoro.

Una situazione decisamente invivibile per la donna che si è peggiorata quando dagli atteggiamenti il 50enne è passato ai fatti dapprima picchiandola e successivamente minacciandola di diffondere online alcuni loro filmati intimi. Atteggiamenti che sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando quindi la donna alla decisione di denunciarlo e permettendo così alle forze dell’ordine di poterlo assicurare alla giustizia.

Di Pietro Geremia