Sicilia, picchia la compagna e spende bonus bebè per alcool e slot machine: arrestato 26enne

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato un 26enne del posto per i reati di maltrattamenti in famiglia, rapina ed estorsione nei confronti della compagna.

Stando a quanto emerso dalle indagini il ragazzo pare che avesse iniziato a maltrattare e vessare la propria compagna per via di una morbosa quanto insana gelosia che lo avrebbe portato ad essere estremamente violento nei confronti della vittima anche quando questa era in gravidanza.

I due protagonisti della vicenda, entrambi disoccupati, vivevano del reddito di cittadinanza e bonus bebè percepiti dalla vittima ma i “fondi” sarebbero stati quotidianamente presi dal giovane per poter soddisfare i propri vizi consistenti in alcool e slot machine che avrebbero finito col gettare sul lastrico la coppia.

Solo dopo un gesto dettato dall’esasperazione la giovane donna ha avuto il coraggio di denunciare tutto agli agenti i quali quindi, una volta avviate le indagini ed accertati i fatti, hanno arrestato il 26enne su provvedimento dell’autorità giudiziaria.