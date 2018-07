Sicilia, picchia la madre per avere i soldi per le slot machine: arrestato 38enne

Connect on Linked in

Un 38enne disoccupato e con precedenti di polizia originario di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe da tempo minacciato la madre per avere i soldi per poter giocare alle slot machine e forse anche per comprare la droga.

La vicenda ha avuto la sua escalation, e il suo epilogo, all’ennesima richiesta di denaro del 38enne con il conseguente rifiuto della madre che avrebbe così generato nel figlio una rabbia tale da provare ad entrare con forza all’interno dell’appartamento della donna arrivando addirittura quasi a malmenarla.

Un’ennesima aggressione che ha fatto traboccare il vaso, obbligando così la povera donna a chiamare i militari dell’arma dei carabinieri i quali sono prontamente intervenuti fermando l’uomo e portandolo in caserma. In seguito agli accertamenti di rito, il 38enne è stato infine trasferito presso il carcere di “Cavadonna” su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

Di Pietro Geremia