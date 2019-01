Sicilia, picchiano disabile per posto auto: 2 i denunciati

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno denunciato 2 uomini di 45 e 34 anni per lesioni aggravate.

A quanto pare i due si sarebbero macchiati di un’incivile atto di intolleranza nei confronti di un sordomuto 44enne consistente in calci e pugni per un parcheggio contestato.

L’episodio è avvenuto il 1 dicembre scorso in via Isole Eolie a Paternò, paese in provincia di Catania, dove il sordomuto avrebbe iniziato a reclamare un posto riservato ai disabili tenuto occupato dalla vettura degli aggressori.

Ricevuta quella che ai loro occhi sarebbe apparsa come una lamentela, i due farabutti avrebbero dapprima fatto attendere la vittima per circa 15 minuti prima di liberare il parcheggio riservato per poi minacciarlo e impedirlo di scendere dalla vettura sbattendogli più volte contro la portiera.

Non sazi di così tanta violenza, una volta che il disabile sarebbe sceso l’avrebbero preso a calci e a pugni lasciandolo a terra sanguinante e procurandogli non solo una grave ferita sopra l’occhio ma anche una frattura delle ossa del naso giudicata guaribile dai medici in 45 giorni.

Di Pietro Geremia