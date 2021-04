La polemica sui dati Covid falsati non accenna a placarsi, il Governatore Musumeci, in conferenza stampa a Catania, riferendosi ai 258 morti per Covid e ai 6.000 guariti ricalcolati venerdì che hanno scatenato polemiche, ha spiegato:

“E’ in atto una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall’opposizione alla ricerca di credibilità perduta. tanti sciacalli e iene che accerchiano il mio governo, l’esecutico non vuole nascondere né i morti, né i guariti.

Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l’altro: i siciliani devono sapere che al governo c’è gente per bene”.

Il riferimento è alle richieste di Pd e M5s che chiedono le sue dimissioni dopo l’inchiesta di Trapani ora in mano alla Procura di Palermo sui presunti dati taroccati trasmessi all’Iss.